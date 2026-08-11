Uyuşturucu Operasyonları: Üç Gözaltı
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu'da şüphelilerde uyuşturucu hap ele geçirilerek gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonları: Üç Gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?