Uyuşturucu Operasyonlarının Normalleştirme Etkisi ve Ara Seçim Tartışmaları

Yine bir uyuşturucu operasyonu yapılmış ve kamuoyunun tanıdığı ünlü kişiler gözaltına alınmıştır. Test sonuçları bazılarında pozitif, bazılarında negatif çıkacak, ancak kamuoyu bunları hatırlamayarak 'uyuşturucu müptelası' algısıyla kalacaktır. Bazıları ek suçlamalarla tutuklanabilir. Uyuşturucuya karşı olunduğu ve mücadeleye saygı duyulduğu belirtilse de, bu operasyonların caydırıcı etkisinin azaldığı ve gençler üzerinde normalleştirme etkisi yarattığı gözlemlenmektedir. Toplumun rol model olarak gördüğü kişilerin gözaltına alınması ve çoğunun serbest kalması, uyuşturucu kullanımını normalleştirme riski taşımaktadır. Bu durumun gençlerde 'herkes kullanıyormuş' algısına yol açabileceği ve Aile Bakanlığı'nın konuya eğilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in ara seçim çağrısına 'Ara seçim de yok, erken seçim de yok' diyerek yanıt vermiştir. AKP'nin zayıf olduğu bir dönemde erken seçime gitmesinin beklenmediği, 2002 seçimlerindeki koalisyon deneyimine atıfta bulunulmuştur. Erdoğan'ın bu tavrı eleştirilirken, 2003'teki Siirt seçimi hatırlatılmıştır. O dönemde Erdoğan'ın aday olmasını engelleyen yasaların kaldırılması için CHP lideri Baykal'ın desteği alınmış, ancak Cumhurbaşkanı Sezer'in vetosu sonrası yasa değişikliği tekrar geçirilmiştir. Siirt'te seçimlerin iptal edilmesiyle yeniden seçim yapılmış ve Erdoğan milletvekili olmuştur. Bugün CHP'liler bu desteğin hata olduğunu düşünmekte ve benzer bir hatayı Erdoğan'dan beklememek gerektiği ifade edilmektedir.