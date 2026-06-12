Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

12.06.2026 10:42
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İstanbul merkezli 5 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 5 ilde organize şekilde uyuşturucu madde imal ederek dağıtımını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde organize şekilde uyuşturucu madde imal ederek dağıtımını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde İstanbul'da Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar ilçeleri ile Sakarya, Sivas, Ağrı, Bingöl ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fadime Sevgi Salim Fadime Sevgi Salim:
    ne olmuş şimdi bunların başka başka yerlerinde de vardır ! Sakarya'da da Van'da da işte bunlar hep organize iş işaret ediyo ! Bizim mahallede de gördük bu tür şeyleri birkaç yıl önce! 0 0 Yanıtla
  • Nebi Kaya Nebi Kaya:
    Allah razı olsun emniyet teşkilatından böyle haberler duymak güzel ama emin miyiz ya tamamı yakalanmış mı diye soruyorum çünkü eski günlerde böyle operasyonlardan sonra yine piyasada uyuşturucu görüyorduk 0 0 Yanıtla
  • Osman Görmez Osman Görmez:
    yine erkek egemen suç örgütleri haberi mi çıktı işte her zaman böyle yapıyo bunlar kadınları da kullanıyo sonra ön plana çıkmıyo erkekler hem suç işliyo hem de görünürlüğü de onlara kalıyo sistem bu şekilde işliyo ve kimse ses çıkarmıyo 0 0 Yanıtla
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