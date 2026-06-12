Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Osman Görmez:

yine erkek egemen suç örgütleri haberi mi çıktı işte her zaman böyle yapıyo bunlar kadınları da kullanıyo sonra ön plana çıkmıyo erkekler hem suç işliyo hem de görünürlüğü de onlara kalıyo sistem bu şekilde işliyo ve kimse ses çıkarmıyo