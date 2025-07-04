Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama ile mücadeleye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İsveç ve Norveç'ten alınan adli yardımlaşma çerçevesindeki bilgiler ile 3 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Aslan Çoban (ABDO) suç örgütü, Yavuz Kassap suç örgütü ve Ahmet Portakalcı (Cinkitaş) suç örgütü ile bağlantılı olan toplam 40 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 3'ünün tutuklu bulunduğu, 14'ünün ise yurtdışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt yöneticileri Çoban ve Kassap'ın da arasında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

2023'deki Bosna-Hersek'te Harris Lars Osterdahl cinayetinin sorumlusu olduğu belirlendi

Yöneticiliğini İsmail Aslan Çoban'ın (ABDO) yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda İsveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 ton 422 kilo uyuşturucu madde yakalanırken, şüpheli Çoban'ın 31 Ekim 2023'de Bosna-Hersek'teki Harris Lara Osterdahl'ın öldürülmesinden sorumlu olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi.

Norveç'te 172 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Yöneticiliğini Yavuz Kassap'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün yapmış olduğu uyuşturucu madde ticaretine ilişkin Norveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 172 kilo uyuşturucu madde yakalaması yapıldı. Yöneticiliğini 20 Ocak 2025'de Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Ahmet Portakalcı'nın (Cinkitaş) yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda ise uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri belirlenen ve kırmızı bülten kararıyla uluslararası seviyede aranan 3 şüphelinin tespiti yapıldı.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 51 adet taşınmaza, 20 adet araca ve 13 adet yaklaşık 1 buçuk milyar lira değerinde şirket ortaklık payına el konuldu.