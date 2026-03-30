Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde durdurulan otomobilde teybin arka bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aramada, otomobilin teyp kısmının arka bölümüne gizlenmiş 52 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. Olaya ilişkin otomobildeki T.Ş. (34), Ö.K. (24) ve Y.E.A. (31) gözaltın alındı. Soruşturma sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?