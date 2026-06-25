Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
25.06.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

ARNAVUTKÖY ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. aramalarda yaklaşık 198 kilogram skunk, 1 kilogram 81 gram kokain, silah, fişek ve hassas teraziler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda operasyon düzenledi. Saha analizleri ve istihbarat çalışmalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere ait 2 adres ve 1 taksiye 24 Haziran Çarşamba günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve takside yapılan aramalarda 197 kilogram 200 gram skunk, 1 kilogram 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 fişek, 6 şarjör ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı Çantasından neşter ve biber gazı çıktı Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı! Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
Hacıosmanoğlu’ndan Infantino’ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
İngiltere’de dikkat çeken yürüyüş İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu

11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
11:06
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
10:52
“Cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Aradaki fark öyle böyle değil
"Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Aradaki fark öyle böyle değil
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:15
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 11:13:34. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.