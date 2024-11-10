Uyuşturucu Sanığı Eşini Uykusunda Boğdu - Son Dakika
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Uyuşturucu Sanığı Eşini Uykusunda Boğdu

Uyuşturucu Sanığı Eşini Uykusunda Boğdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, açık cezaevinden izinde çıkan Yakup Söğütçü, eşi Esma'yı öldürdü.

10.11.2024 21:33
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Yakup söğütçü, eşi Esma Söğütçü'yü (33) uykusunda boğarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Söğütçü tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; Yakup Söğütçü, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 3 gün izinli olarak çıktı. Eve giden Söğütçü, 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen nedenle uykusunda boğdu. Olay sırasında yaşanan gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Söğütçü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsinin ardından kadının cenazesi memleketi olan Düzce'ye gönderildi.

Olayın ardından kaçan Yakup Söğütçü, polisin çalışması sonucu yakalandı. Söğütçü, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Sanığı Eşini Uykusunda Boğdu - Son Dakika

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