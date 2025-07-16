Uyuşturucu Satarken Yakalandı: 12 Yıl Hapis

Adana'da metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ş.Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 5 Ekim 2024'te Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki metruk evde poşete gizlediği 4,21 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, Ş.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise hakkındaki suçlamayı reddetti, beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.