Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Daniel Sobotta İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Daniel Sobotta İstanbul'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Daniel Sobotta İstanbul\'da Yakalandı

Almanya'nın çıkardığı acil yakalama mesajıyla uluslararası düzeyde aranan Daniel Sobotta, İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

16.11.2024 10:31  Güncelleme: 10:32
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'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Almanya tarafından çıkartılan acil yakalama mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen 'KUYU-39' operasyonuyla yakalandı. Uluslararası iş birliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Daniel Sobotta İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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