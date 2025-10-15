10 yıldır aranan kadın, operasyonla yakalandı - Son Dakika
10 yıldır aranan kadın, operasyonla yakalandı

15.10.2025 17:49
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapis cezası bulunan kadın, 10 yıllık kaçışın ardından operasyonla yakalandı. Kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 10 yıldır aranan M.A. isimli kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

10 YILDIR ARANIYORDU

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 22,5 yıl hapis ve 22 bin 500 TL adli para cezası bulunan M.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 yıldır firari olduğu belirtilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

