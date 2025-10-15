Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 10 yıldır aranan M.A. isimli kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 22,5 yıl hapis ve 22 bin 500 TL adli para cezası bulunan M.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 yıldır firari olduğu belirtilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 yıldır aranan kadın, operasyonla yakalandı
