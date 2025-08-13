Uyuşturucu Tutuklamaları 80 Bin 775'e Ulaştı - Son Dakika
Uyuşturucu Tutuklamaları 80 Bin 775'e Ulaştı

13.08.2025 20:10
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 Haziran'dan bu yana uyuşturucu nedeniyle 80 bin 775 tutuklama olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve başladıkları 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısının 80 bin 775 olduğunu belirtti.

Yerlikaya, Muş'un huzur ve güvenliği için suçla mücadeledeki kararlılıklarını yansıtan bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Muş'ta bu kabine döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 15 azaltıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Yani toplam 201 suç Muş'ta bir önceki dönemden daha az yaşanmış oldu. Aydınlatma oranımız da Türkiye ortalaması yüzde 98,1. Muş'ta daha da fazla. O noktada gerçekten arkadaşlarımız fevkalade bir aydınlatma, yani yakalayıp adalete teslim etme sonucunu bizlerle paylaştılar. Yine bu kabine dönemimizde mal varlığına karşı suçları Muş'ta yüzde 65,4 azalttık." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, kolluk birimleri, mülki idare amirleri olarak tek görevlerinin kişilere karşı, mal varlığına karşı başta olmak üzere tüm suç olaylarını önlemek, sayıları düşürmek, mümkünse hiç olmamasını sağlamak, yaşanan olayları da bir an önce tüm teferruatıyla ortaya çıkarıp, belgelerini, dosyalarını tanzim ederek adalete teslim etmek olduğunu vurguladı.

"Hiç kimsenin geleceğimizi bu uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına asla ve asla göz yummayacağız"

Muş'ta uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendiren Yerlikaya, "132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu uyuşturucu operasyonları sonucunda 145 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz. Hiç kimsenin geleceğimizi bu uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına asla ve asla göz yummayacağız. Baronundan, torbacısına varıncaya kadar ister imal ister satıcı hiçbiri umurumuzda değil. Bunların tamamını yakalayıp götürüp adalete teslim etme kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. İlk defa burada bir rakam daha verelim. Türkiye genelinde göreve başladığımız 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısı 80 bin 775 oldu." diye konuştu.

Muş'ta organize suçlarla mücadele konusunda bu kabine döneminde 2 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 şahıs tutuklandı, 6 şahsa ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Suç işlemekte kibirlenen kim olursa olsun, gittiğimiz her şehrimizde bunu hem İçişleri Bakanlığıyla ilgili emniyet, jandarma personelimize bu talimatlarımızı veriyoruz, onlara sadece burada değil bütün görüşmemizde bu durumu soruyoruz. Muş'ta şu an için devam eden 2 planlı projemizin haricinde vatandaşlarımızdan da bize gelen ihbar şikayetlerini her an arkadaşlarımız takip ediyor. Varlığından haberdar olunan bir mesele varsa her fırsatta biz ekranları başında vatandaşlarımıza bunu istirham ediyoruz, organize suç örgütü, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, uyuşturucu satıcıları veya diğerleri, yasa dışı olduğuna inandığınız, suçlu olduğuna inandığınız ne varsa 112'den bizi arayın söyleyin. Arkadaşlarımızın kısa süre içinde sizin huzurunuz için gece gündüz demeden neler yaptığını hep birlikte göreceğiz."

Yerlikaya, tüm vatandaşlara güvenli, huzurlu ve kardeşçe bir Türkiye'de yaşama sözlerinin sonuna kadar arkasında olduklarının bilinmesini istediğini dile getirdi.

Toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyareti yaptı, çay ocağında vatandaşlarla çay içti, taleplerini dinledi.

Toplantıya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kaymakamlar, emniyet ve jandarma birim sorumluları, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce katıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

