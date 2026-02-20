Uyuşturucu ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

UYUŞTURUCU madde ticareti ve yasa dışı bahse aracılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 18 şüpheli İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçuna yönelik operasyon sırasında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu yasa dışı bahis ağı deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 18 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN HESABINDA 10 MİLYAR 300 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ardından yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 10 milyar 300 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Suç örgütüne ait yaklaşık 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konulurken, banka ve kripto para hesapları da donduruldu.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.