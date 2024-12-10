Uyuşturucuya Karşı Şila'nın Başarılı Mücadelesi - Son Dakika
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Uyuşturucuya Karşı Şila'nın Başarılı Mücadelesi

Uyuşturucuya Karşı Şila\'nın Başarılı Mücadelesi

Kars'ta, narkotik dedektör köpeği Şila uyuşturucuyla mücadelede polislerin önemli destekçisi.

10.12.2024 11:46
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Kars Emniyet Müdürlüğünün narkotik dedektör köpeği "Şila", hassas burnuyla uyuşturucuyla mücadelede polislerin en büyük destekçisi oluyor.

"Şila", Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki eğitimin ardından 6 aydır Kars'ta uyuşturucu operasyonlarına katılıyor.

Hassas burnuyla uyuşturucuyla mücadelede polis ekiplerinin en büyük destekçisi olan 2,5 yaşındaki Belçika Malinois ırkı Şila'nın pirinç tanesi kadar uyuşturucuyu tespit etme yeteneği bulunuyor.

Şila, kamyon kasasında taşınan büyükbaş hayvanların pisliği ve gübre arasında bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Ayrıca otomobilin tavanına gizlenmiş eroin ve bir aracın motor bölümündeki silecek su deposunda esrar bulan Şila, günlük eğitimlerinde eğitmenince saklanan pirinç tanesi kadar maddeyi de bulup tepki veriyor.

Köpek eğitmeni polis memuru Fatih Mehmet Dağaşan, AA muhabirine, Şila'nın özel yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

Şila'nın henüz 5 aylıkken eğitim almaya başladığını ve kursları başarıyla tamamladığını ifade eden Dağaşan, "Köpeklerimizi çoğu alanda olduğu gibi Emniyet Teşkilatı olarak biz de aktif olarak kullanıyoruz. Öncelikle üstün koku alma duyuları, zeki olmaları dolayısıyla işimizi kolaylaştırıyorlar. Örneğin ikametlerde gizli saklama alanları, araçlarda zula diye tabir ettiğimiz gözle görülmesi ve ulaşılması zor olan yerlerde Şila sayesinde nokta atışı şeklinde tespit yapabiliyoruz." diye konuştu.

"Bütün noktalarda Şila ile sıkı denetimler yapıyoruz"

Dağaşan, Şila'nın en ufak uyuşturucu maddeyi dahi bulma özelliğine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maddenin miktarı fark etmeksizin pirinç tanesi kadar bile olsa Şila bir şekilde bulup tepki veriyor, bizim de işimizi kolaylaştırmış oluyor ayrıca Şila'yı otobüsler, tren, toplu taşıma araçları, uçaklardaki valizlerin kontrolü, ikametler, iş yerleri ve araçlar gibi birçok alanda aktif olarak kullanıyoruz. Öncelikle amacımız gençlerimizin ve vatandaşlarımızın uyuşturucuyla tanışmasına engel olmak, varsa eğer tanışıklığını, temasını kesmektir. İlimizin giriş ve çıkışlarında bulunan bütün noktalarda Şila ile sıkı denetimler yapıyoruz."

Yapılan denetimlerde Şila'nın bir nevi filtre görevi gördüğünü anlatan Dağaşan, uyuşturucu sevkiyatı yapanların narkotik dedektör köpeklere takıldığını ve yakayı ele verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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