Uyuşturucuya Karşı Tiyatro Gösterimi

Yeşilay Edirne Şubesi tiyatroseverleri bilgilendirdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu izlenime sunuldu.

Yeşilay da bu kapsamda stant açarak, tiyatroseverleri ve öğrencileri bilgilendirdi, broşürler dağıttı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Gündüz de standı ziyaret ederek Yeşilay ekibini tebrik etti.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Seçkin de çalışmalar hakkında bilgi verdi.