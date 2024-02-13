UZMAN ÇAVUŞ TUĞAY'IN NAAŞI, KARAMAN'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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UZMAN ÇAVUŞ TUĞAY'IN NAAŞI, KARAMAN'A GÖNDERİLDİ

UZMAN ÇAVUŞ TUĞAY\'IN NAAŞI, KARAMAN\'A GÖNDERİLDİ

Adıyaman'da beyin kanaması geçirip, şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay (31) için tören düzenlendi. Törende şehit yakınları gözyaşı döktü. Şehidin naaşı memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi.

13.02.2024 18:37
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Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu (2)

Adıyaman'da beyin kanaması geçirip, şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay (31) için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehidin eşi Nejla, çocukları Ramazan (5) ve Eşref (3) ile silah arkadaşları katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu dua okudu. Törende şehit yakınları, tabutuna kapanıp, gözyaşı döktü. Tören sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

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