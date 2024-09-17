Uzman Çavuş Ürüm'ün Cenazesi Manisa'da Defnedildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Ürüm'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Selendi Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada İlçe Müftüsü Derviş Makas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri tören yapıldı.

Törene Kaymakam Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri katıldı.

Cenaze töreninde Türk bayrağına sarılarak gözyaşı döken ve hamile olduğu öğrenilen Ürüm'ün eşi Kübra Ürüm ile annesi Dudu Ürüm'ü yakınları teskin etmeye çalıştı.

Burak Sefa Ürüm'ün cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

KKTC'de 15 Eylül'de Akdoğan-Vadili yolu üzerinde meydana gelen kazada Burak Sefa Ürüm'ün (32) kullandığı otomobilin karşı yönden gelen İsmail Kaya (45) yönetimindeki araçla çarpışması sonucu Ürüm yaralanarak hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.