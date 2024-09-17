Uzman Çavuş Ürüm'ün Cenazesi Manisa'da Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzman Çavuş Ürüm'ün Cenazesi Manisa'da Defnedildi

KKTC'de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

17.09.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Ürüm'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Selendi Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada İlçe Müftüsü Derviş Makas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri tören yapıldı.

Törene Kaymakam Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri katıldı.

Cenaze töreninde Türk bayrağına sarılarak gözyaşı döken ve hamile olduğu öğrenilen Ürüm'ün eşi Kübra Ürüm ile annesi Dudu Ürüm'ü yakınları teskin etmeye çalıştı.

Burak Sefa Ürüm'ün cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

KKTC'de 15 Eylül'de Akdoğan-Vadili yolu üzerinde meydana gelen kazada Burak Sefa Ürüm'ün (32) kullandığı otomobilin karşı yönden gelen İsmail Kaya (45) yönetimindeki araçla çarpışması sonucu Ürüm yaralanarak hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Politika, 3-sayfa, Selendi, trafik, manisa, Güncel, Kıbrıs, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman Çavuş Ürüm'ün Cenazesi Manisa'da Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: Uzman Çavuş Ürüm'ün Cenazesi Manisa'da Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement