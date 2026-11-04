Uzmanlar Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini İran'a yönelik saldırılara bağladı

ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı büyük oy kaybını değerlendiren uzmanlar, bu sonuçta Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ve İsrail'le yakın ilişkilerinin etkili olduğuna işaret etti.

Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Dün gece İran'a yönelik savaşın referandumuydu." değerlendirmesini yaptı.

Kent, sandıktan çıkan sonucun, "aylardır dile getirdikleri uyarıları doğrular nitelikte" olduğunu belirterek ABD Başkanı Donald Trump'a İran konusunda "rotasını değiştirme imkanına sahip olduğunu anlama" tavsiyesinde bulundu.

Trump'ın savaşı derhal bitirmesi gerektiğinin altını çizen Kent, "Bu meseleden elini çekmeli ve görev süresinin geri kalanını Amerikan halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye adamalı. Trump'ın hala doğru olanı yapma gücü var. Felaketle sonuçlanacak bir tırmanışın önüne geçebilir. Eğer mirasını kurtarmak gibi bir umudu varsa kendi vatandaşlarının refahına odaklanmalı. Savaşı bitirin. Amerikan halkını her şeyin önüne koyun." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsünün Başkan Yardımcısı Dr. Trita Parsi de X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "İsrail'in çizgisine gelerek İran'a karşı yasa dışı bir savaş başlattığını" ifade etti.

Parsi, bu durumun Cumhuriyetçilere ara seçimleri kaybettirdiğini belirterek yönetimin İsrail'i değil, ABD halkını dinlemesi gerektiğini vurguladı.

"Trump, İsrail için savaşa girdi"

ABD'nin Florida eyaletinde eski vali adayı James Fishback, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kaybetmesinin nedeninin ABD'nin İsrail'e ilişkin dış politikasına dair olduğunu belirterek "Trump, İsrail için savaşa girdi." dedi.

Savaş sebebiyle petrol fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Fishback, ayrıca savaşın ABD'nin "yabancı ülke tarafından kontrol edildiğinin kanıtı" olduğunu vurguladı.

ABD'li gazeteci Peter Beinart, ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Abdul el-Sayed'in seçimi kazanmasını "ABD Yahudileri ve İsrail yanlısı seçmenler için bir uyarı işareti" olarak niteleyen bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, el-Sayed'in Michigan'da Yahudi seçmenlerin oylarının çoğunluğunu aldığını belirtti.

"Trump anlamsız ve halk nezdinde karşılığı olmayan bir savaş başlattı"

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace de X hesabından yaptığı paylaşımlarla partisinin oy kaybının İran'a yönelik yürütülen savaştan kaynaklandığını ifade etti.

Mace, bir paylaşımında, "İran'da rejim değişikliği yaşamadık ama burada rejim değişikliği yaşadık. Bu, bir uyarı olsun." ifadelerini kullandı.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin nedenini İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere bağladığı X paylaşımını alıntılayarak "Burada yazan bütün kelimeler doğru." dedi.

Daily Wire dijital medya şirketinin yorumcusu Matt Walsh ise Cumhuriyetçi kanadın kaybını Trump'ın başlattığı savaşa bağlayarak benzin fiyatlarının yüksekliğini ve enflasyondaki artışı hatırlattı.

Walsh, bir paylaşımında "Trump anlamsız ve halk nezdinde karşılığı olmayan bir savaş başlattı. Biz onlara bunun bir felaket olacağını söyledik ve haklı çıktık." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimine İran'la anlaşma yapıp savaşı bitirme çağrısı

İngiliz gazeteci Piers Morgan da X hesabındaki bir paylaşımında, ABD'nin İran'la olan savaşı "bir an önce bitirmesi" gerektiğinin altını çizerek bir anlaşmayla savaştan çekilmek gerektiğini vurguladı.

Morgan, birçok ABD'linin bunu istediğini belirterek "Çünkü savaşın yaşam maliyetleri üzerindeki etkisinden bıktılar. Savaş başlangıçta son derece popüler değildi ve şimdi daha da popüler değil." dedi.

ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü (MEI) Kıdemli Uzmanı ve Suriye Girişimi Direktörü Charles Lister ise X hesabından paylaştığı değerlendirmesinde, "Trump yönetiminin İran politikasının içgüdülerinin Pentagon yönetimi yüzünden felaket" olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in görevden alınabileceği iddiası

Ara seçimlerde Cumhuriyetçi kanadın oy kaybetmesine yönelik süren tartışmalarda ABD-İsrail ilişkileri ve İran'la savaş tartışılırken bu kapsamda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in siyasi geleceği de gündemde yerini aldı.

CBS News'un ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarıyla ve çevresiyle Hegseth'in görevde kalıp kalmaması gerektiğiyle ilgili sorgulamalar yapıyor.

Kaynaklar, seçimlerdeki oy kaybının "suçunun" İran'a yönelik saldırılarda önemli rol oynayan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'e yüklenebileceğini öngörüyor.

Trump'ın Hegseth'i görevden alıp almama konusunda henüz bir karara varmadığını öne süren kaynaklar, Florida Valisi Ron DeSantis'in gelecekte ABD Savunma Bakanı olabileceğini iddia etti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bakan Hegseth'e güveninin tam olduğunu" vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den seçimlerdeki sonuca ilişkin değerlendirme

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin nedenini İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere bağlamıştı.

Cumhuriyetçilerin yenilgisine neden olarak İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere işaret eden Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaştır." ifadesini kullandı ve bunu dün gece ABD Başkanı Donald Trump'ın da "bizzat dile getirdiğini" hatırlatmıştı.

Vance, seçimi kaybetmelerinin asıl nedeninin "hemen herkes için bariz" olduğunu belirterek Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri geri kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğü bilgisini verdi ve çözüm için 4 madde paylaşmıştı.

Söz konusu maddeleri alt alta sıralayan Vance bunların, "(İran'la) savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi." olduğunu yazmıştı.