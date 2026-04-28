Uzmanlar kurban bağışı için sahte sitelere karşı uyarıyor

Uzmanlar, Kurban Bayramı yaklaşırken güvenilir dernek ve vakıfların isimlerinin kullanıldığı sahte bağış sitelerine karşı uyarıyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, internet sitelerinin kopyalanarak tüketicilerin dolandırılabileceğini belirtti. Arama motorlarında ilk çıkan linke tıklanmaması gerektiğini vurgulayan Deniz, bağış yapılacak kurumun iletişim bilgilerinin teyit edilmesini önerdi.

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki ise site linklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Güvenli ödeme sistemlerinin önemine işaret eden Baki, dolandırıcıların kişisel verileri ele geçirerek yetkili gibi davranabildiğini hatırlattı. Arama motoru reklamlarına tıklanmaması gerektiğini belirten Baki, mağduriyet durumunda bankayla iletişime geçilmesi ve resmi şikayette bulunulması gerektiğini ifade etti.