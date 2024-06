Güncel

Uzmanlar, yapay zekanın hangi amaca hizmet ettiği ve ne şekilde kontrol edildiği konusunda uyardı

ŞIRNAK - Hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanılan yapay zeka destekli uygulamaların kullanımı ve güvenirliği konusunda önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, yapay zeka kullanılırken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın gelişimi, güvenirliği, avantaj ve dezavantajları konusunda İHA muhabirine bilgi veren T3 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, şirketlerin dataları saklamadığını iddia etse de verilerin kaydedilmesi cidden endişe verici olduğunu ifade etti. Yapay zeka hakkında herkesin bir yorumunun olduğunu ifade eden Asan, "Yapay zeka bilgisayarların normalde insan zekasına ihtiyaç duyulan işleri yaptırma teknolojisi olarak tanımlayabiliriz. Şu anda kullandığımız bilgisayarların kafası tabiri caizse çalışmıyor ama günümüz yapay zekası bu durumu değiştirmeye ant içmiş gibi. 1950'li yıllarda ilk başta hedeflenerek yapılan bir durum değildi. Bu yıllarda sadece kelimeler ve metin işleme grupları çalışmalar yapılıyordu. 1980'li yıllarda bu çalışmalar bir sinir ağı modelinin geliştirilmesi ile 2000'li yıllarda ivme kazandı. Yapay zeka veri dataları büyüdükçe veriler işlenmeye başladı. Veriler işlenmeye başladıkça da ürünler ortaya çıkmaya başladı. İlk başta Google'ın üretmiş olduğu bir ürün vardı fakat istenilen ihtiyacı tam anlamı ile karşılık bulunduğu söylenemez. Şu an kullanılan OpenAl, ChatGPT gibi uygulamalar birçok amaçla kullanılmaktadır. Günde yüzlerce uygulama kullanılıyor, yüzlerce uygulama geliştiriliyor. Bu uygulamalardaki modellerin fark oluşturmasının iki büyük kaynağı var. Birincisi data, ikincisi de teknolojik altyapı. Yapay zeka teknolojisinde CPU dediğimiz ekran kartları çok önemli burada. Bu ekran kartlarını kimler daha çok üretiyorsa kimlerde daha çok fazla varsa aslında en çok yapay zeka ürünlerini ve modelleri bu ülke ve şirketler üretmiş oluyor. Özellikle ses ve görüntü için kullanılan yapay zeka modelleri var" şeklinde konuştu.

"Yapay zekanın teknolojik bir ürün olduğu unutulmamalı"

Yapay zekayı çok saf duygularla kullandığımızı belirten Asan, "Sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de avantajları ve dezavantajlarıdır. Her teknolojik ürünün avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Avantajları için şunları söyleyebiliriz; bir şeyi niçin kullandığımız, hangi amaca hizmet edeceğidir. Burada niyet aslında çok önemlidir. Hangi teknolojik ürün olursa olsun ne niyette kullandığımız, nasıl kullandığımız ve niçin kullandığımız çok önemli. Bunlara dikkat ederek kullanabilirsek amacına hizmet etmiş olur. Bu avantajları ürüne çevirmekte çok önemlidir. Yapay zeka destekli uygulamaları kullanırken çıkardığımız ürünleri hayatımızda nerelerde kullanıyoruz. Evimizde nesnelerde, akıllı ev projelerinde, kullandığımız ulaşım araçlarında, sağlık alanlarında, eğitimde kurumsal olarak kullanılan alanlardır. Kişisel olarak hayatımızın her alanında rahatça ulaşıp kullanabiliyoruz. Öğrenciler ödevlerini yapay zekalı destekli programlarından yapıyor. Birçok avantajını bu şekilde sıralayabiliriz. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da var riskli alanları bayağı bulunuyor, biraz güvenlik konusunda endişelerimiz var. Hangi datalar toplanıyor, nasıl toplanıyor, biz yazdıkça bunlar daha fazla data olarak toplanıyor mu, saklanıyor mu? Her ne kadar bu dataların saklanmadığını iddia edilse de verilerin kaydedilmesi cidden endişe verici. Bu işin arka tarafından neler oluyor maalesef bilemiyoruz, maalesef açık kaynak yok. Bir diğer dezavantajı ise kullanıcı tarafından yanıltıcı bilgiler büyük dezavantaj taşıyor. Bizler şuan yapay zekayı aslında çok saf duygularla kullanırken sorular soruyoruz cevap alıyoruz ama bu bilgiler ne kadar doğru bunları da incelemek gerekiyor. Kullandığımız ürün ve uygulamalar hangi ülke tarafından yapıldığı, hangi amaca hizmet ettiği ve ne şekilde kontrol edildiği konusuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yapay zekanın teknolojik bir ürün olduğu unutulmamalı. Yapay zekanın bir yazılım ürünü olduğunu ve öğrendiği datalar üzerinden cevap verdiği bunu düşünerek kullanmamız gerekiyor. Bu avantaj ve dezavantajları önümüze koyduğumuzda ürünü kullanmada bir problemin olduğunu düşünmüyorum ama bilinçli şekilde kullanmalıyız. Neyi nerede nasıl kullanacağımızı mutlaka bilmeli ve araştırmalıyız. Her soruya mutlaka cevap alırız ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanılan ürünün hangi ülke tarafından yapıldığı ve geliştirildiğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Yapay zeka, son zamanlarda gündemde olan ve herkes tarafından merak edilen konulardan bir tanesidir. NASA mühendislerinden tutun mahallemizdeki bakkallara kadar herkesin en az bir fikrinin olduğu bir konu. Kimine göre hayatımızı değiştirecek kimine göre ise hayatımızın sonu olarak değerlendiriliyor. Yapay zekanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunuyor. Hayatımızın her alanında farkında olarak veya olmayarak yapay zekayı kullanıyoruz" diye konuştu.