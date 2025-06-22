İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı - Son Dakika
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İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran Meclisi\'nden Hürmüz Boğazı kararı
22.06.2025 16:03
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İran Meclisi, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Nihai kararı ise Milli Güvenlik Konseyi verecek. Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si doğrudan etkilenecek.

İsrail- İran savaşı tüm şiddetiyle devam ederken ABD de çatışmalara fiilen dahil oldu. ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine saldırısının ardından İran da İsrail'in Tel Aviv ile Hayfa kentlerine misilleme saldırıları düzenledi. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İran'da önemli bir gelişme yaşandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINA ONAY

İran basınının aktardığı habere göre; İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde" dedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si doğrudan etkilenecek.

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

"ABD DONANMASI BASRA'DA MAHSUR KALIR"

Karar alınmadan önce gündeme gelen tartışmalarda ABD askeri yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için gerekli deniz kuvvetleri ve diğer imkanlara sahip olduğunu ve bu hamlenin ABD Donanması'na ait tüm gemileri Basra Körfezi'nde mahsur bırakabileceğini belirtiyordu.

"ULUSLARARASI BASKI İÇİN"

ABD Orta Doğu Deniz Kuvvetleri eski komutanı Koramiral Kevin M. Donegan geçen çarşamba yaptığı açıklamada, İran'ın boğazı mayınlayabileceğini ve bunun İsrail'e bombardıman kampanyasını sonlandırması için uluslararası baskı yaratabileceğini söylemişti.

"MAYINLAMA İRAN'A DA ZARAR VERİR"

Donegan, böyle bir eylemin muhtemelen ABD'nin büyük bir askeri müdahalesine yol açacağını ve İran'ın zaten çökmüş ekonomisine daha fazla zarar vereceğini belirterek, "Mayınlama İran'a da zarar verir, Çin'e sattıkları petrolden gelirlerini kaybederler. Ancak şu anda İran liderliği rejimin hayatta kalmasıyla çok daha fazla ilgileniyor ve bu da kararlarını etkileyecektir" demişti.

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI SEÇENEKLER ARASINDA" DEMİŞTİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behnam Saidi, İsrail ve İsrail ile iş birliği yapan ülkelerin saldırılarına karşılık olarak İran'ın çeşitli yanıt seçeneklerine sahip olduğunu belirtmişti. Bu seçeneklerin gelişen şartlara göre değerlendirileceğini ifade eden Saidi, İran'ın düşmanlarına ne zaman, nasıl ve nerede karşılık vereceğine İranlı yetkililer ve silahlı kuvvetlerin karar vereceğini söyledi. Saidi, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Eğer düşmanlar vatanımıza ve halkımıza tehdit oluşturursa kesinlikle güçlü ve caydırıcı bir yanıt alacaklar" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİL PETROL TAŞINIYOR

İran ile Umman arasında yer alan ve Basra Körfezi'ni açık denizlere bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. ABD Enerji Enformasyon Dairesi'ne göre, günde yaklaşık 20 milyon varil petrol bu dar su yolundan taşınıyor.

PETROLÜN VARİL FİYATI 100 DOLARI AŞABİLİR

Çatışmaların başladığı gün, petrol fiyatları varil başına 78 dolara kadar yükselmişti. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre, boğazın kapatılmasıyla bu fiyat 100 doları aşabilir.

DÜNYA PETROL ARZININ YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİ HÜRMÜZ'DEN YAPILIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bugün yayımladığı raporda, dünya petrol arzının yaklaşık dörtte birinin bu boğazdan geçtiğini hatırlatarak, "Boğazın kısa süreliğine bile kapatılması, küresel petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde büyük etki yaratır" uyarısında bulundu.

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Güncel, Gündem, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Erdal küpeli:
    bizimkilere gün doğdu desene zamı daha da fazla yaparlar şimdi. 220 72 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Kapatsınlar hani bizim topraklardan petrol çıkıyordu ya her seçimde söylüyorlardı eee şimdi ispatlama zamanı dimiii 117 43 Yanıtla
  • Sefer Balcı:
    hadi bakalım çin çan çin ne dicek bu duruma izleyip görelim 103 11 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Kuveyt Irak İran Suudi Arabistan Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri Buda size iranın son kıyağı miki tuttunuz öyle değil dayanışma böyle olur diyor 86 7 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    zam için mazeret bulundu 44 17 Yanıtla
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