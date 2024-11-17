Uzungöl Kaçak Yapılardan Temizleniyor - Son Dakika
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Uzungöl Kaçak Yapılardan Temizleniyor

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Uzungöl çevresindeki kaçak yapılar yıkılarak bölgenin yeşil alan statüsü korunacak.

17.11.2024 14:44
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Uzungöl'ün çevresi kaçak yapılardan temizlenecek

Bakan Kurum: "Uzungöl'ümüzü gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız"

TRABZON - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'un Çaykara ilçesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binaları yıkıp bölgenin yeşil alan vasfının korunmasını sağlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl için "Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında, Türkiye'deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde olan Uzungöl'ün, kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildi. Ahşap korkuluklar doğa dostu yöntemlerle yenilendi. Yine bölgenin sokak aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştirildi. Göl kenarında doğal yürüyüş yolları korundu. Projenin ikinci etabı kapsamında ise Uzungöl'ün etrafındaki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacak. Yeşil alan olarak korunacak bölgeyle göl çevresi doğal yapısına kavuşacak.

"Yeşil alanları artırıyoruz"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Uzungöl'den yeni görüntüler paylaştı. Uzungöl'ün kenarındaki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirten Bakan Kurum, " Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Doğal yapı korunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, proje kapsamında Uzungöl'ün çevresinin açılacağını belirterek, "Burada 3 koruma statüsü var. Hem Özel Çevre Koruma Bölgesi hem Doğal Sit Alanı aynı zamanda da tabiat parkı. O nedenle burada çevre düzenlemesini doğaya uygun yaptık" dedi.

Uzungöl Kaçak Yapılardan Temizleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uzungöl Kaçak Yapılardan Temizleniyor - Son Dakika

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