Uzunköprü'de Çuvallar İçinde Ölü Köpekler Bulundu, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Uzunköprü'de Çuvallar İçinde Ölü Köpekler Bulundu, 4 Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin yapılan soruşturma sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

15.08.2024 22:46
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede vahşi depolama alanında çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek inceledi.

Ekiplerin titiz çalışması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

3 gün önce Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uzunköprü, Jandarma, 3-sayfa, edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de Çuvallar İçinde Ölü Köpekler Bulundu, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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