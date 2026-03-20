Uzunköprü'de İki Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
20.03.2026 19:49
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı; sağlık durumları iyi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, öğle saatlerinde Çöpköy Mahallesi-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Uzunköprü yönüne giden F.K. (54) yönetimindeki 59 YS 247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, sürücü F.K. ile otomobilde bulunan S.K. (23) ve F.K. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İkinci kaza ise öğle saatlerinde Uzunköprü'ye bağlı Süleymaniye köyünde meydana geldi. A.M. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada yaralanan sürücü A.M., ihbar üzerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Her iki kazada da yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uzunköprü, Güvenlik, İnceleme, Trafik, Edirne, Güncel, Kaza, Son Dakika

