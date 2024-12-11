Vahap Seçer, CHP Silifke İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Silifke İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İlçe Başkanı Gökhan Arslan ve partililer ile bir araya geldi. Seçer, CHP'nin iktidar olmasının çok çalışmaktan geçtiğini belirterek, "Bizim doğru yolumuz gecemizi gündüzümüze katıp çalışmak. Partimize sahip çıkalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Başkan Seçer, CHP Silifke İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette CHP Silifke İlçe Başkanı Gökhan Arslan ve partililer ile bir araya gelen Başkan Seçer, Arslan'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlçe Örgütü'nde partililere seslenen Başkan Seçer, Silifke'nin her geçen gün daha iyi hizmet alacağını belirterek, şöyle konuştu:

" Siyaset, vatandaşa dokunmaktır"

"Hem ilçe belediyemizin hem Büyükşehir Belediyemizin hizmetleriyle vatandaşla her noktada bir araya gelme şansımız olacak. Siyaset; vatandaşa gitmek, vatandaşa dokunmaktır. Biz son 6 yıldır bunu aslında parti olarak çok daha net görmeye başladık. Bunu iddia ile söyleyebilirim ki; bu 6 yıllık süreçte, bu şekilde bir atmosfer, vatandaşla iç içe olacak imkanlar, iktidar yolunu açacak şartlar, yerel iktidar olmanın verdiği güç CHP tarihinde hiç bu kadar olmadı."

"Bizim doğru yolumuz, gecemizi gündüzümüze katıp çalışmak"

Seçer, CHP'nin iktidar olmasının çok çalışmaktan geçtiğini sözlerine ekleyerek, "Bizim doğru yolumuz, gecemizi gündüzümüze katıp çalışmak. Halka daha da fazla gitmemiz lazım. Partimize sahip çıkalım. CHP'ye sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi koşulları vatandaşın çok iyi analiz ettiğini söyleyen Seçer, seçimlerde de ona göre davranıldığını aktararak, şunları dile getirdi:

"Vahap Seçer belediyeciliği yok, CHP belediyeciliği var"

"Genel anlamda Türkiye iyi yönetilmiyor. Çok büyük kriz yaşanıyor. Sadece ekonomik kriz değil, sistem krizi yaşanıyor. Bu sistemle, bu ülke yönetilmiyor. Devletin kurumları çalışmıyor, sistem çökmüş, işlemiyor. Bu iyi anlatılırsa vatandaş belediyelerde gerçekleştirdiği değişimi genel iktidar için de gerçekleştirecektir. Vahap Seçer belediyeciliği yok, CHP belediyeciliği var. Partimize katkımız olsun, oyumuz artsın istiyorsak kendimizi yükselterek değil, partimizi yükselterek yapmalıyız. Biz bir aracız, esas olan partimizdir. Uyguladığımız CHP'nin halkçı, toplumcu ve sosyal belediyecilik anlayışıdır."

"Yerel seçim sonuçları bütün Türkiye'yi etkiliyor"

Seçer, yerel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında süreç farkı olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Yerel seçimlerde birçok adayla seçimi götürüyorsunuz. Her bölgenin adayı, kendi seçim bölgelerinde çok etkili, hatta çok büyük karşılıkları var. Yerel seçim sonuçları bütün Türkiye'yi etkiliyor, bir sinerji yaratıyor ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde yük bir kişi üzerine biniyor. İşte bunun için CHP belediyeciliği konuşulsun diyoruz" dedi.

2024 seçimlerinde birçok vatandaşın CHP'ye oy vermek istediğini fakat kalıplaşmış yargılar nedeniyle oy vermediğini dile getiren Seçer, "Seçim sonuçlarımızın üzerine yüzde 10 daha oy ekleyebilirsiniz. Silifke yüzde 59 gibi görünüyor fakat yüzde 69 oy aldı diyebiliriz çünkü seçmen bize oy vermek istese de tarihsel kalıplaşmalardan dolayı oy vermedi. Bize oy vermeyen vatandaş da vicdan azabı yaşıyor çünkü aslında çalışmalarımızdan memnunlar" diye konuştu.

"İlk seçimlerde partimizin büyük bir sıçrama yapacağına inanıyorum"

İlçe belediyelerinin CHP'de olmasını bir fırsat olarak gördüğünü da sözlerine ekleyen Seçer, 2014 yılından önce yolların İl Özel İdareleri tarafından yapıldığını ancak artık Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin yaptığını hatırlatarak, "Artık yolları belediyeler yapıyor, bu şansı iyi değerlendirmek lazım. Bugüne kadar güzel işler başardık, daha iyi işler de başaracağız. Partimizde çok donanımlı, kabiliyetli siyasiler var. İlk seçimlerde partimizin büyük bir sıçrama yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Silifke İlçe Başkanı Gökhan Arslan ise Başkan Seçer'e teşekkür etti.