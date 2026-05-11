Vahap Seçer'den "Garaj Mersin ve Kampüs Mersin" Projesinin Açılışına Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vahap Seçer'den "Garaj Mersin ve Kampüs Mersin" Projesinin Açılışına Davet

11.05.2026 17:38  Güncelleme: 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Garaj Mersin ve Kampüs Mersin" projesinin 13 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek açılışına tüm vatandaşları davet etti.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Garaj Mersin ve Kampüs Mersin" projesinin 13 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek açılışına tüm vatandaşları davet etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde gerçekleştirildi.

Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, kadınların emeğinin önemine vurgu yaptı. Annelerin hayatın yükünü omuzladığını dile getiren Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kadınların daha eşit, güçlü ve güvenli bir yaşam sürdüğü kent için çalışmaya hep beraber devam edeceğiz" dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na da değinen Seçer, "Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam için mücadele eden tüm engelli yurttaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir emek ve özveriyle onların yanında olan kıymetli ailelerine de saygılarımı sunuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir yaşam için çalışmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun başarıyla tamamlandığını belirten Seçer, 4 ülkeden ve Türkiye'nin 24 farklı şehrinden gelerek yarışan toplam 882 sporcuyu kutladı. Maraton rotasının eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerine değinen Seçer, Korikos Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi mirasların öneminin altını çizdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projesinin açılışını duyuran Seçer, "Bu projeyle üniversite, sanayi, kent iş birliğini güçlendiriyor; gençleri, girişimcileri, iş dünyasını ve sivil toplum paydaşlarını aynı çatı altında buluşturuyoruz. 13 Mayıs Çarşamba saat 15.00'da Mersin'in üretim, gelişim ve yenilik vizyonuna değer katacak bu açılışa bütün hemşerilerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İŞTİRAKLERİMİZ KAR ETTİĞİ İÇİN SERMAYE ARTIRIMINA GİDİYORUZ"

Hissesinin yüzde 100'ü Büyükşehir'e ait olan Denizkızı Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 150 milyon TL'ye çıkartılmasına ilişkin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'ndaki tartışmaya ilişkin konuşan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon TL kar elde ettiğini söyledi. Kafelerin üçüncü şahıslara kiraya verilmemesi için bir karar da aldıklarını kaydeden Seçer, "Kafelerin üçüncü şahıslara kiraya verilmesini men ettim ama iştirak şirketi Büyükşehir'e kirasını da ödüyor. Ben methedilmesi, teşekkür ve takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Sermaye artışı; şirket batmış sermaye artıyor demek değil. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır. 'Çok daha büyük cirolara, karlara eriştik, varlıklarımız artışı oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor' diye, sermaye de arttırırlar" dedi.

YALINAYAK'TA SAĞLIĞI TEHDİT EDEN BÖLGEDEKİ SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ORTAK YOL HARİTASI ÇAĞRISI

Toplantıda, Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 10175 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Belediyesi Toroslar Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Tunçaz ile MHP Büyükşehir Belediyesi Toroslar Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün maddeyle ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkati çekti.

Konuyla ilgili tüm siyasilerin halk sağlığının tehdit edildiğine ilişkin ortak noktada buluştuğunu ifade eden Seçer, o bölgedeki 1/5000'lik planları ve uygulama planlarını yaptıklarını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu gerçekler üzerinden sadece Akdeniz ilçesinin o bölgesinde değil; güneyde, sahil bölgelerinde ya da daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, küçük sanayi ve ticaret konut alanlarını oraya uygun diye yaptık. Hepinizin onayı ile yaptık. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmaması ya da başka bir yere gitmeleri lazım. Orada yaşayan insanlar için sağlık açısından mağduriyet yaratıyor. Ayrıca çevre sağlığı problemi var. Bunu çözmek lazım. Ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz. Yani bu mahkeme kararı uygulanacak. Bunu çözmek için bir çalışma yapmak ve bunu oturup konuşmak lazım."

Meclis olarak el birliği ile bu konuya bir çözüm üretmek gerektiğini kaydeden Seçer, "Bunun bakanlık boyutu var ve bu sorumluluk sadece belediyelerde değil. Bu tip yerler bakanlığın gözetiminde" dedi ve bu bölgenin önemli bir kısmının Akdeniz bir kısmının da Toroslar ilçesinde olduğunun altını çizdi.

Meclis Toplantısı, ilgili maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahap Seçer'den 'Garaj Mersin ve Kampüs Mersin' Projesinin Açılışına Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi
Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı
İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu
ABD’de yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu ABD'de yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu

23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:43
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
22:29
Yamal’dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:35
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:19:35. #7.13#
SON DAKİKA: Vahap Seçer'den "Garaj Mersin ve Kampüs Mersin" Projesinin Açılışına Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.