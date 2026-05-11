Vahap Seçer'den "Garaj Mersin ve Kampüs Mersin" Projesinin Açılışına Davet

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Garaj Mersin ve Kampüs Mersin" projesinin 13 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek açılışına tüm vatandaşları davet etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde gerçekleştirildi.

Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, kadınların emeğinin önemine vurgu yaptı. Annelerin hayatın yükünü omuzladığını dile getiren Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kadınların daha eşit, güçlü ve güvenli bir yaşam sürdüğü kent için çalışmaya hep beraber devam edeceğiz" dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na da değinen Seçer, "Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam için mücadele eden tüm engelli yurttaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir emek ve özveriyle onların yanında olan kıymetli ailelerine de saygılarımı sunuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir yaşam için çalışmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun başarıyla tamamlandığını belirten Seçer, 4 ülkeden ve Türkiye'nin 24 farklı şehrinden gelerek yarışan toplam 882 sporcuyu kutladı. Maraton rotasının eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerine değinen Seçer, Korikos Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi mirasların öneminin altını çizdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projesinin açılışını duyuran Seçer, "Bu projeyle üniversite, sanayi, kent iş birliğini güçlendiriyor; gençleri, girişimcileri, iş dünyasını ve sivil toplum paydaşlarını aynı çatı altında buluşturuyoruz. 13 Mayıs Çarşamba saat 15.00'da Mersin'in üretim, gelişim ve yenilik vizyonuna değer katacak bu açılışa bütün hemşerilerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İŞTİRAKLERİMİZ KAR ETTİĞİ İÇİN SERMAYE ARTIRIMINA GİDİYORUZ"

Hissesinin yüzde 100'ü Büyükşehir'e ait olan Denizkızı Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 150 milyon TL'ye çıkartılmasına ilişkin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'ndaki tartışmaya ilişkin konuşan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon TL kar elde ettiğini söyledi. Kafelerin üçüncü şahıslara kiraya verilmemesi için bir karar da aldıklarını kaydeden Seçer, "Kafelerin üçüncü şahıslara kiraya verilmesini men ettim ama iştirak şirketi Büyükşehir'e kirasını da ödüyor. Ben methedilmesi, teşekkür ve takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Sermaye artışı; şirket batmış sermaye artıyor demek değil. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır. 'Çok daha büyük cirolara, karlara eriştik, varlıklarımız artışı oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor' diye, sermaye de arttırırlar" dedi.

YALINAYAK'TA SAĞLIĞI TEHDİT EDEN BÖLGEDEKİ SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ORTAK YOL HARİTASI ÇAĞRISI

Toplantıda, Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 10175 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Büyükşehir Belediyesi Toroslar Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Tunçaz ile MHP Büyükşehir Belediyesi Toroslar Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün maddeyle ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkati çekti.

Konuyla ilgili tüm siyasilerin halk sağlığının tehdit edildiğine ilişkin ortak noktada buluştuğunu ifade eden Seçer, o bölgedeki 1/5000'lik planları ve uygulama planlarını yaptıklarını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu gerçekler üzerinden sadece Akdeniz ilçesinin o bölgesinde değil; güneyde, sahil bölgelerinde ya da daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, küçük sanayi ve ticaret konut alanlarını oraya uygun diye yaptık. Hepinizin onayı ile yaptık. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmaması ya da başka bir yere gitmeleri lazım. Orada yaşayan insanlar için sağlık açısından mağduriyet yaratıyor. Ayrıca çevre sağlığı problemi var. Bunu çözmek lazım. Ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz. Yani bu mahkeme kararı uygulanacak. Bunu çözmek için bir çalışma yapmak ve bunu oturup konuşmak lazım."

Meclis olarak el birliği ile bu konuya bir çözüm üretmek gerektiğini kaydeden Seçer, "Bunun bakanlık boyutu var ve bu sorumluluk sadece belediyelerde değil. Bu tip yerler bakanlığın gözetiminde" dedi ve bu bölgenin önemli bir kısmının Akdeniz bir kısmının da Toroslar ilçesinde olduğunun altını çizdi.

Meclis Toplantısı, ilgili maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.