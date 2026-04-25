Vahap Seçer: "Tbb Seçiminde CHP'nin Adayının İddialı Olduğunu Söyleyebilirim. Şu Anki Gidişat, Bu Görev Tarafımca Sürdürülecek"

25.04.2026 19:17  Güncelleme: 20:47
Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek TBB seçimine ilişkin "Yine bu seçimde CHP'nin adayının iddialı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki gidişat, bu görev tarafımca sürdürülecek. CHP sadece kendi belediye başkanlarına değil, Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanlarına, diğer muhalefete mensup belediye başkanlarına, hepsine biz adalet ilkesiyle destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da önümüzdeki kalan sürede de üç yılda da aynı ilkelerle, prensiplerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii ki meclis üyelerimizin desteğini bekliyoruz genel kurulumuzda" dedi.

CHP Belediye Başkanları Buluşması için Parti Genel Merkezi'ne gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, 2 Mayıs Cumartesi günü yapılacak TBB seçimlerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Seçer şöyle konuştu:

"Belediyeler Birliği'nin tüzüğü gereği iki yıllık başkan seçiliyor. İki yıl sonra mayıs ayında kalan süre için üç yıl için başkan, encümen üyeleri, diğer organlar seçimi var. Yine bu seçimde CHP'nin adayının iddialı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki gidişat bu görev tarafımca sürdürülecek. Geçtiğimiz süreçte Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'la devam eden süreçte ve temmuz ayında Zeydan Başkan'ın tutuklanmasından sonra Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak göreve geldik. Aldığımız bayrağı bugünlere kadar getirdik, iki yıllık görev süresini bitirdik."

"Meclis üyelerimizin desteğini bekliyoruz genel kurulumuzda"

Belediyeler Birliği önemli bir kurum. Bin 400 belediyenin üye olduğu kanunla kurulmuş bir birlik. Önemli görevler ifa ediyor. Bir bütçesi var yönettiği. Bunu ayni, nakdi destek şekilde belediyelere yönlendirebiliyor. Çok önemli alet, ekipman, iş makinesi araç desteği yapabiliyor Belediyeler Birliği. Bunun yanında projelere destek oluyor. Uluslararası alanda gelişmeleri takip ediyor, belediyelerle bu gelişmeleri bir araya getirebiliyor. Proje nasıl yapılır, kredi nasıl temin edilir, hibe programlarına nasıl katılır belediyeler ya da belediyelerin daha liyakatli kadrolarla çalışması için çok önemli eğitimler veriliyor. Her alanda özellikle ülkemizin, belediyelerin, hatta dünyanın dönemsel konjonktürel sorunlarına dair çalıştaylar yapılıyor, toplantılar yapılıyor, paneller yapılıyor. Son derece bilgi akışının yoğun olduğu, hareketliliğin yoğun olduğu, belediyelerle iletişimin her alanda yoğun olduğu, belediye başkanlarının hemşehrilerine hizmet götürürken daha etkin hizmet yapabilmeleri açısından çok önemli destekler veriyor Belediyeler Birliği. İki yıllık süreçte başarılı bir dönemdi. Bizim yaptığımız uygulamalarda adalet kavramı son derece önemli. Çünkü her siyasi partiye mensup belediyeler var. Bunlara belli kriterler gözetilerek bunun üzerinden yapılan değerlendirmelerle eşit tavır ortaya koymak lazım. Destekler yaparken bu adalet mekanizmasını iyi çalıştırmak lazım. Yani başkan olarak ya da encümende etkili parti olarak CHP sadece kendi belediye başkanlarına değil, Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanlarına, diğer muhalefete mensup belediye başkanlarına, hepsine biz adalet ilkesiyle destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da önümüzdeki kalan sürede de üç yılda da aynı ilkelerle, prensiplerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii ki meclis üyelerimizin desteğini bekliyoruz genel kurulumuzda. Çünkü seçimli olacak. Seçimlerde desteklerini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

