Vahit Kirişci Depremin Üçüncü Yılında Özgür Özel'i Hedef Aldı: "Keşke Deprem Bölgesini Sadece Miting ve Toplantı Yeri Olarak Görmeseydi" - Son Dakika
Vahit Kirişci Depremin Üçüncü Yılında Özgür Özel'i Hedef Aldı: "Keşke Deprem Bölgesini Sadece Miting ve Toplantı Yeri Olarak Görmeseydi"

03.02.2026 13:30  Güncelleme: 13:31
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Kirişci, deprem konutlarının teslimini “dünyada eşi olmayan bir başarı” olarak nitelendirirken, CHP’yi deprem bölgesine yeterince ilgi göstermemekle suçladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve deprem bölgesi milletvekilleri 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların depremin yaşandığı andan itibaren ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kirişci, "6 Şubat 2023 nasıl ki bir kıyamet günü gibi hafızalarda yer etmişse son bağımsız bölümlerin anahtar tesliminin yapıldığı 27 Aralık 2025 günü de onur ve gurur günü olarak tarihe geçmiştir. Dünyada başka bir örneği olmayan bu başarıyı eser ve hizmet siyasetinin zirve yaptığı gün olarak bizden sonraki nesiller hayırla yad edecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceği grup toplantısına değinen Kirişci, "Bu gelişleriyle ilgili mutlu olacağımız yegane şey parti içi çekişmelerden, belediye başkanlarıyla ilgili yolsuzluk, usulsüzlük, zimmet, haksız kazanç sağlama dahil yargıya intikal eden çok sayıdaki davadan başını kaldıramayan ve deprem bölgesine yeterice zaman ayırmadığı için yeni Kahramanmaraş'ı ve deprem illerindeki yeni şehirlerimizi görememiş olan Özgür Özel ve beraberindeki heyet yeni Kahramanmaraş'ımızı ve deprem illerimizi görmüş olacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Bizim CHP ve Özgür Özel başta olmak üzere CHP'li yöneticilerle ilgili birtakım keşkelerimiz var" diyen Kirişci, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem illerimizdeki bu olağanüstü çabaları takdir ederek 'elinize sağlık' diyebilmiş olsalardı. Keşke Özgür Özel ve takımı depremden sonra gelip selfie çekip kaybolmamış olsalardı. Keşke Özgür Özel'in destekçileri seçimlerin sonuçlarını beğenmeyince depremzedelere hakaret etmemiş olsalardı. Keşke Cumhurbaşkanımız 455 bininci konutu teslim ederken Özgür Özel'in takımının yönettiği belediyeler de 5 tane de olsa konut yapabilselerdi. Keşke Özgür Özel her hafta Silivri'ye gittiğinin onda biri kadarını deprem bölgesinde geçirmiş olsaydı. Keşke Özgür Özel yolsuzluktan, rüşvetten tutuklu bulunanlar konusunda gösterdiği hassasiyetin çok azını deprem bölgesi için gösterbilmiş olsaydı. Keşke Özgür Özel deprem bölgesini sadece miting ve toplantı yeri olarak görmeseydi."

Kirişci, "İktidar her sistemde vardır ama muhalefet demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Maalesef CHP iş yapmaktan, eser üretmekten aciz bir siyasi harekettir. CHP millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan yine aciz bir siyasi partidir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Vahit Kirişci, Yerel Yönetim, Milletvekili, Özgür Özel, AK Parti, Deprem, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.