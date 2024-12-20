Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye'ye gönderilmeye başlandı - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye'ye gönderilmeye başlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye\'ye gönderilmeye başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 75 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tırlarıyla Suriye'ye gönderilmeye başlandı.

20.12.2024 19:49
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 75 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tırlarıyla Suriye'ye gönderilmeye başlandı.

Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Sincan'daki Tarım Kredi Kooperatifleri Tesisleri'nden hareket eden tırların önünde açıklama yaptı.

Hayır hizmetleri kapsamında 75 bin gıda kolisinin ilk sevkiyatını bugün göndereceklerini, son sevkiyatın 31 Aralık'ta yapılacağını belirten Karadayı, "Tırlarımız AFAD işbirliği ile Suriye'nin kuzeyine geçecek ve orada 75 bin aileye yaklaşık 300 bin kişiye ulaştırılacak." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün periyodik olarak yurt içi ve yurt dışında yaptığı bu yardımları, mazlum coğrafyalarda olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde yine devam ettireceklerini belirten Karadayı, şunları söyledi:

"Kolilerin içerisinde başta temel gıda ürünlerimiz var. Nohut, bulgur, ayçiçeği yağı gibi 4 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak ürünlerimiz var. Bu coğrafyalarda yaptığımız kolilerimize çocuklar için akide şekeri, çikolatalı gofret gibi ürünlerimizi de ekliyoruz. Maksadımız onları da sevindirmek. İnşallah yıl sonuna kadar bu yardımlarımızı Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup

Yardım kolilerinde erzak malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan da mektup bulunuyor.

Erdoğan'ın sabır vurgusu yaptığı mektubunda, Suriyelilerin bundan sonra da vereceği mücadelesine destek mesajları yer aldı.

Suriye halkının tüm imkansızlıklara rağmen zulme boyun eğmeden büyük bir destan yazdığını aktaran Erdoğan mektubunda şu satırlara yer verdi:

"Aziz kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz, yalnız O'na güvendiniz, yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesle gururla anlatılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız.

Unutmayınız, 'Men sabera, zafera' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir, inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

AFAD ekipleri, kuruma ait lojistik depolarına indirilen gıda yardım kolilerini belli bir program çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Suriye'nin kuzeyinde dağıtılacak kolilerin 23 Aralık'tan itibaren günde 10 tırla sevk edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye'ye gönderilmeye başlandı - Son Dakika

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