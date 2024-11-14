Valensiya'da Sel Felaketi: 500 Aile Evsiz Kaldı - Son Dakika
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Valensiya'da Sel Felaketi: 500 Aile Evsiz Kaldı

Valensiya'daki sel felaketinde 500'den fazla aile evlerini kaybetti, kalacak yer arayışları sürüyor.

14.11.2024 13:17
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İspanya'da Valensiya bölgesinde 29 Ekim'deki sel felaketinde evini kaybeden 500'den fazla aile için kalacak yer bakılıyor.

Valensiya özerk yönetim hükümeti, sel felaketinde 500'den fazla ailenin evini kaybettiğini ve evsiz kalan binlerce kişinin korunması ve refahının sağlanması için farklı acil yardım seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı.

Selden en çok etkilenen Paiporta, Chiva, Torrent gibi ilçelerde teknisyenlerin yaptığı incelemelerde büyük hasarlı ve çökme riski olan onlarca ev için yıkım kararı verildiği, yaklaşık 500 evin yaşanamaz durumda olduğu belirtildi.

Evsiz kalan ailelerin büyük bölümünün şimdilik yakınlarında ya da spor salonlarında kaldığı belirtilirken, her şeyini kaybedenlerin yeniden yerleşimine olanak sağlayacak konutları bulmaya çalışan özerk yönetim hükümeti zamana karşı yarışıyor.

Valensiya özerk yönetim hükümeti Başkan Yardımcısı ve Konut Bakanı Susana Camarero, yaptığı basın açıklamasında, yaklaşık iki hafta içinde kullanıma hazır durumda olacak 150 evin teslim edileceğini ancak bunun çözüm için yeterli olmadığını söyledi.

Kiralık evler için şartların ve konutların belirlenmesinin en az 6 ay sürebileceğini kaydeden Camarero, Koordinasyon Masası kurulduğunu duyurdu.

İspanyol basını ise afet bölgesinde henüz tüm evlerin kontrolünün tamamlanmadığını şu anda 500 aile olarak gözüken rakamın çok daha yüksek olabileceğini ve yaşanmaz durumda 1233 ev olduğuna dair belgeler bulunduğunu iddia etti.

Bu arada Malaga, Tarragona ve Valensiya kentleri başta olmak üzere şiddetli yağıştan dolayı İspanya'nın sekiz bölgesinde dün verilen alarmlar kaldırıldı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların ülkeyi terk etmeye başladığını açıklarken, Malaga, Tarragona ve Valensiya'daki yerel yönetimler de toplu ulaşımın normale döndüğünü duyurdu.

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinde 216'sı Valensiya'da, 7'si Kastilya-La Mancha'da ve 1'i Endülüs'te olmak üzere toplamda 224 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.

Hükümet, bir hafta arayla açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

İspanya şiddetli yağış ve kuraklık türü olaylara alışmak zorunda kalacak

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) Sözcüsü Ruben del Campo, Telecinco televizyonuna verdiği röportajda, İspanya'nın giderek artan aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya kalacağını, şiddetli yağışların ve kuraklık sorununun artacağını, bu tür olaylara alışmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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