Vali Aksoy\'dan Hasta Öğrencilere Karne Ziyareti

ESKİŞEHİR Valisi Hüseyin Aksoy , rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören 12 ilköğretim ve lise öğrencisine karnesini hastane odalarında verdi. Vali Aksoy, "Onların karne heyecanına maruz kalmaları adına arkadaşlarımızla birlikte onları ziyaret ettik" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Milli Zafer İlköğretim Okulu'ndaki karne dağıtım programına katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Aksoy, onlara karnelerini verdi. Ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçen Vali Aksoy, rahatsızlıkları nedeniyle yatarak tedavi gören 12 ilköğretim ve lise öğrencilerini hasta odalarında ziyaret etti. Hasta öğrencilerle sohbet eden Vali Aksoy, tedavileri nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere karnelerini getirdiklerini söyleyerek karnelerini verdi. Öğrenciler Vali Aksoy'un sürprizi karşısında şaşırarak teşekkür etti.

'KARNE HEYECANLARINI PAYLAŞTIK'

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, öğrencilerin karnelerini aldığını hatırlatarak, okula gidemeyen öğrencilere de böyle bir sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Vali Aksoy, "Eğitim öğretim yılının son günü, karne günü okullarımıza karnelerimizi bütün çocuklarımıza verdik ve tatile çıkmalarına sağladık ancak sağlık nedenleri gerekçesiyle okulda olamayan hastanede olan çocuklarımız vardı. Osmangazi Üniversitemizin Tıp Fakültesinde yatmakta olan tedavi gören öğrencilerimize de karnelerini biz getirdik. Yaklaşık olarak 12 öğrencimize karnelerini verdik. Onların karne heyecanına maruz kalmaları adına arkadaşlarımızla birlikte onları ziyaret ettik. Hem de onların karne heyecanlarını paylaştık. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

'OKULDA OLSAYDIM KEŞKE'

Hastanede kalan öğrencilerden Doğa Özgür Şentürk,"Hastanede olduğum için okula gidemedim. Karnemi buraya getirmeleri çok güzel oldu. Karne alamadığım için üzgündüm. Okulda olsaydım keşke. Birkaç gündür hastanedeyiz. Şu anda çok mutluyum" diye konuştu.