Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın'ın ailesini ziyaret etti

Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın\'ın ailesini ziyaret etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1993 yılında Tunceli'de terör saldırısında şehit düşen öğretmen Erkan Aydın'ın annesini ziyaret etti.

24.11.2024 15:19
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1993 yılında Tunceli'de terör saldırısında şehit düşen öğretmen Erkan Aydın'ın annesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Emine Aydın'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Sohbet ettiği Aydın'a minnet duygularını ileten Aktaş, devletin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Ziyarete, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin de katıldı.

Kaynak: AA

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