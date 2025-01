Vali Arslan’dan Gazeteciler Günü Mesajı

Güncel

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında önemli rol oynayan basın kuruluşlarının, ülkenin gelişmesi ve vatandaşların bilinçlenmesi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Haber veren mecra olmanın yanında demokrasinin, özgür düşüncenin ve toplumsal bilincin en güçlü savunucusu olan basın mensuplarının, doğruyu ve gerçeği ortaya çıkarma çabaları ve mesleklerine duydukları bağlılıkla zorluklara aldırmadan halkın sesi olmayı sürdürdüğünü aktaran Arslan, bugünün dünyasında teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgi akışının sınırsız hale gelmesinin, gazetecilik mesleğini daha da önemli noktaya taşıdığını kaydetti.

Arslan, doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı bir çağda, meslek ilkelerine sadık kalarak tarafsız şekilde toplumu bilgilendirme görevinin yerine getirilmesinin her zamankinden daha büyük değer taşıdığını vurgulayarak, "Her türlü zorluğa rağmen meslek etiğinden ödün vermeden görevini sürdüren değerli basın mensuplarımızın, halkın haber alma hakkını savunma konusundaki kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle gecesini gündüzüne katarak çalışan, fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle anarken, meslek hayatını sürdüren tüm gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.