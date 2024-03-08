Vali Birol Ekici, Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Ekici, mesajında Kırklareli'nin 8 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince il statüsüne alındığını belirtti.
Kırklareli'nin tarih boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:
"Kırklareli 10 Kasım 1922'de düşman işgalinden kurtulmuştur. Kırklareli'mizin il oluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük mücadeleler sonunda kurulan Cumhuriyetimize, en büyük desteği veren şehirlerin başında gelen ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte geleceğe umutla bakan Kırklareli, bugün ülkemizin en gelişmiş ve müreffeh bir şehri haline gelmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla 1924 yılında il olan Kırklareli, eğitimde öncü üniversitesi, tüm dünya ülkelerine ihracat yapan 3 adet organize sanayi bölgesi, güçlü ve büyük tarım ve hayvancılık işletmeleriyle Türkiye'nin milli geliri en yüksek illeri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin enerji üssü olan şehrimiz önümüzdeki yüzyılda jeotermal enerji başta olmak üzere rüzgar, güneş, doğalgaz gibi enerji alanlarında da öncü şehirler arasında olacaktır."
Vali Ekici, şehit anneleri ile buluştu
Kırklareli Valisi Birol Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.
Vali Ekici, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Ekici, her fırsatta ailesini ziyaret ettiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Ekici, şehit anneleri ile sohbet etti.
"Trafik Dedektifleri Projesi"
Kırklareli Jandarma Komutanlığınca "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdiği belirtildi.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.
Açıklamada, eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Vali Birol Ekici, Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Oğuzhan K. idaresindeki bir panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun D'ye çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralının sağlık durumu iyi.
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 26 Nisan'a erteledi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma sonucunda güvenlik görevlisine bıçakla saldırıldı. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Tokat-Niksar yolunda meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada yaralananlar hafif şekilde yaralandı ve soruşturma başlatıldı.
Ümraniye ilçesinde yüzde elli zihinsel engelli bir genci darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs, yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Vali Türker Öksüz kadınların açtığı stantları gezdi. Vali Öksüz, yaptığı konuşmada kadınların başarılarına vurgu yaparak, kadına yönelik şiddeti kabul etmediklerini belirtti. Etkinlikte, başarılı kadınların fotoğrafları ve biyografileri sergilendi ve katılımcılar güçlü kadınlar sloganları attı.
Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine alındı. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilen Galla Pazarı, koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla envantere dahil edildi.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, kadın hakları mücadelesi ve destek çalışmaları anlatıldı.
Niğde'de 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca ifadeye yönelik aranması bulunan 36 kişiye işlem yapıldı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesine bağlı Kartal, Hisar ve Çakmak kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, Filistin'deki Müslümanlara destek olmak amacıyla 'Ünye Haydi Gazze'li Kardeşlerine İnsanlığa Sahip Çık' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Filistin'deki Müslümanlar için 100 bin TL yardım toplandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?