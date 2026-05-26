Vali Çalgan\'dan Trafik Denetimi Ziyareti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum- Ankara kara yolunda trafik denetim noktasına ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının trafik uygulama noktasını ziyaret eden Çalgan, Kurban Bayramı süresince uygulanan trafik tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Durdurulan sürücülerle sohbet eden Çalgan, trafik kurallarına uyulmasının yaşanabilecek kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalgan, bayram dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirterek, "Jandarmamızla, polisimizle güvenlik tedbirlerimizi üst düzeye çıkarmış durumdayız. Cuma gününden bu yana normalde 10 bin araç olan trafik yükü, bulunduğumuz noktada 25 bine çıktı. D-100 kara yolunda ise günlük trafik yoğunluğu 15 binden 40 bin araca yükseldi. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olarak 287 noktada 221 ekiple 280 araç ve 1782 personelle görev başında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.