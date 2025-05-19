Vali Çiçekli'den 19 Mayıs Mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçekli, mesajında, 19 Mayıs'ın sadece bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda Cumhuriyetin ilk ışığı, bağımsız ve çağdaş Türkiye'nin temel harcı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bağımsızlık şuuru ve istikbal idealine sahip gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edeceğini belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kutlu günü gençlerimize armağan ederek, gençliğe duyduğu inancı ve güveni en açık şekilde ortaya koymuştur. Milletine, devletine ve bayrağına bağlı, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş gençlerimiz, güçlü, özgür ve müreffeh bir Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Gençlerine sahip çıkan milletler, geleceğe güvenle yürür. Bizler de siz değerli gençlerimize yürekten inanıyor, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler, bu milletin yüz akı, yarınlarımızın mimarı, Cumhuriyetin ise en kıymetli emanetçisisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."