Vali Çiftçi'den 42. Kan Bağışı - Son Dakika
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Vali Çiftçi'den 42. Kan Bağışı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kızılay'a 42. kez kan bağışladı ve bağışın önemini vurguladı.

30.09.2024 20:09
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KIZILAY tarafından yaptığı kan bağışları nedeniyle altın madalya ve berat ile ödüllendirilen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Çat ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 42'nci kez kan bağışladı. Vali Çiftçi, "Allah sıhhat ve ömür verdiği müddetçe bundan sonra Kızılay'a kan bağışlarımı devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.

Erzurum'un Çat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek vermek için Çat'a giden Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakam İrem Baha Yağan'la görüşen Çiftçi, kampanyanın yapıldığı alana geçti. Form doldurduktan sonra tahlil yaptıran Çiftçi, 42'inci kez kan bağışlamak için sedyeye uzandı. Geçen yıl Kızılay tarafından altın madalya ve beratla ödüllendirilen Vali Çiftçi, "Allah sıhhat ve ömür verdiği müddetçe bundan sonra Kızılay'a kan bağışlarımı devam ettirmeyi düşünüyorum. Her şeyden önce inancımızın gereği olarak kan bağışlamamız gerekiyor. Çünkü bizim inancımız bir insanın hayatını kurtarmayı, bütün insanlığın hayatını kurtarmakla eş değer görüyor. Kızılay'ın bağışçılarından topladığı kanlar gerekli araştırma işlemlerinden sonra üç kişinin hayatını kurtarabiliyor. İkinci olarak da teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen hala yapılamayan tek ilaç, kan. Kanın tek bir kaynağı var, o da insan. Kan sadece insandan temin edilebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da kan bağışlamak önemli. Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ve devamlı bir ihtiyaç. Her gün kana ihtiyaç duyan bir sürü insan olabiliyor. Bu ihtiyaçların en güvenli şekilde karşılanabilmesi için kan bağışlarına sürekli gereksinim duyuluyor. Son bir gerekçe olarak da her şeyin şükrü kendi cinsinden diyebiliriz. Eğer Cenab-ı Hak insanlara mal mülk verdiyse başkalarına, ihtiyaç sahiplerine, yardımcı olmak suretiyle malımızın, mülkümüzün şükrünü eda edebiliriz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyse kan bağışlamak suretiyle sağlığımızın, sıhhatimizin de şükrünü eda edebiliriz" diye konuştu.

Vali Çiftçi, kan bağış noktasında görevli personel ile de bir süre sohbet etti.

Vali Çiftçi\'den 42. Kan Bağışı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Çiftçi'den 42. Kan Bağışı - Son Dakika

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