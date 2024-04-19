Vali Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti

Vali Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut\'u ziyaret etti

Vali Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ve ekibini ziyaret etti. Ekici, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi. Bulut ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, kentin hak ettiği hizmetleri sağlamak için çalıştıklarını belirtti ve destek olan herkese teşekkür etti.

19.04.2024 09:44
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Vali Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Vali Ekici'yi Bulut ile başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş karşıladı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, Bulut ve ekibine başarılar diledi.

Bulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin hak ettiği hizmetleri alması için çalıştıklarını söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Bulut, kentin gelişimine katkı sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti - Son Dakika

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