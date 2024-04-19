Vali Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut\'u ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da KAYMEK kursiyerleri ve esnaflarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek KAYMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. İlçe esnafları ile de buluşan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da çalışmaları süren park bahçe düzenlemelerini de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.