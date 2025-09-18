Vali Elban'dan Gaziler Günü Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında vatan toprağını canı pahasına savunan kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Tarih boyunca nice destanlara imza atmış necip milletin evlatlarının, Sakarya'nın siperlerinden Çanakkale'nin geçilmezliğine, Dumlupınar'dan 15 Temmuz gecesine kadar vatan uğruna canı ve kanıyla bedel ödemekten bir an bile geri durmadığını ifade eden Elban, bu yüce ruhun ete kemiğe bürünmüş hali olan gazilerin cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin yaşayan abideleri olduğunu kaydetti.

Elban, 19 Eylül'ün Türk milletinin şanlı tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ünvanı ile birlikte "mareşallik" rütbesinin verildiği, anlamı derin bir gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarih, aynı zamanda gazilerimize olan minnet borcumuzu ifade etmenin, onlara verdiğimiz değeri bir kez daha dile getirmenin de vesilesidir. Unutulmamalıdır ki bağımsızlık bir milletin onurudur. O onuru korumak uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşan, toprağa düşen, yaralanan ama asla boyun eğmeyen her gazi, milletimizin istiklal ve istikbal davasının bayraktarıdır. Gazilik, yalnızca bir ünvan değil imanla yoğrulmuş bir duruşun, sarsılmaz bir inancın ve yüksek bir ahlakın simgesidir. Uğruna can verilen din, vatan, millet ve bayrak gibi kutsal değerleri yaşatma iradesiyle şekillenen bu ruh, milletimizin kalbinde sonsuza dek var olacaktır."