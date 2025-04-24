Vali Gül Depremzedeleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gül ziyarette, yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Gül, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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