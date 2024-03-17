Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Aktaş, mesajında, kahraman ecdadın Çanakkale Destanını yazarak vatan kıldığı bu topraklarda aziz şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
109 yıl önce Çanakkale ruhu ile dönemin en güçlü donanmasına sahip İtilaf Kuvvetleri'ne karşı, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen ecdadın, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Aktaş, mesajını şöyle sürdürdü:
"Kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanının canla, kanla, imanla yazıldığı Çanakkale Zaferi, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur. 109 yıl önce verdiği istikbal ve istiklal mücadelesiyle tarihe altın harflerle adını yazdıran, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten aziz milletimiz, Türkiye Yüzyılında da vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma azim ve kararlılığını her daim gösterecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, topraklarımızı bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."
Son Dakika › Güncel › Vali İlhami Aktaş'tan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı mesajı - Son Dakika
Tunceli'de Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçimlere yönelik olarak 500 projeden oluşan bir havuz oluşturduklarını ve adaylara gönderdiklerini açıkladı. Adayların kendi bölgelerine uygun projeleri seçerek seçmenlerin karşısına çıktığını belirten Babacan, DEVA Partisi'nin belediyecilik anlayışının düzgün ve etkin yönetim olduğunu vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Eren Tozlu'nun golüyle galibiyete ulaşan Erzurumspor, önemli bir galibiyet elde etti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da 15 bin üniversite öğrencisinin kaydını dondurduğunu belirterek, bu çocuklara destek olacaklarını ve ihtiyaç sahibi tüm insanlara sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.
Azerbaycanlı genç Javid Guluyev, topuk kanı taramasında daha hızlı ve maliyetsiz tanı için hazırladığı proje fikriyle bilim ve teknoloji festivalinde birinci oldu. Guluyev'in geliştirdiği hızlı tanı kiti projesi, yenidoğan bebeklerde topuk kanı taramasında kullanılarak kalıtsal fenilketonüri hastalığının erken dönemde teşhisini hedefliyor. CRISPR-Cas9 gen teknolojisiyle yapılan bu tanı kitinin kullanımıyla hastalıklar doğumdan itibaren doğru, hızlı ve etkin bir şekilde teşhis edilebilecek ve daha az maliyetle yapılabilecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 70-58 mağlup oldu. Beşiktaş, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.
Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil'de sağanak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda ele geçirilen 2 bisiklet ve 2 cep telefonu sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adıyaman'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında kaza yapan kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kavga sonlandırıldı. 3 kişi gözaltına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik sona erdi. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?