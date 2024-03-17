Vali İlhami Aktaş\'tan Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yılı mesajı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, kahraman ecdadın Çanakkale Destanını yazarak vatan kıldığı bu topraklarda aziz şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

109 yıl önce Çanakkale ruhu ile dönemin en güçlü donanmasına sahip İtilaf Kuvvetleri'ne karşı, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen ecdadın, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Aktaş, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanının canla, kanla, imanla yazıldığı Çanakkale Zaferi, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur. 109 yıl önce verdiği istikbal ve istiklal mücadelesiyle tarihe altın harflerle adını yazdıran, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten aziz milletimiz, Türkiye Yüzyılında da vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma azim ve kararlılığını her daim gösterecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, topraklarımızı bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."