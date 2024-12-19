Vali Kızılkaya'dan AFAD Gönüllülerine Destek - Son Dakika
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Vali Kızılkaya'dan AFAD Gönüllülerine Destek

Vali Kızılkaya\'dan AFAD Gönüllülerine Destek

Siirt Valisi, AFAD gönüllüsü olan üniversite öğrencilerinin notlarını artıracaklarını açıkladı.

19.12.2024 21:16
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, üniversitede dersine girdiği öğrencilerden AFAD gönüllüsü olacakların notunu artıracağını belirtti.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "AFAD Gönüllü Buluşması Programı" düzenlendi.

Programda konuşan Vali Kızılkaya, gönüllülüğün insan varlığını anlamlı kılan ve ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değer olduğunu söyledi.

Gönüllülerin medeniyet ve insanlığın en kadim değerlerinden olduğunu belirten Kızılkaya, "Bugün burada, milletimizin vicdanını ayakta tutan gönüllülerimizle bir aradayız. İyi ki varsınız. Sizler gönülden gönülle giden bir yol açıyorsunuz. Hiçbir maddi karşılık beklemeden, yaz kış demeden insanların dertlerine ortak olmayı, topluma hizmet etmeyi, insanımıza umut olmayı ve iyiliklere, güzelliklere yol açmayı hayat tarzı olarak benimsemiş kardeşlerimiz, evlatlarımızsınız. Gönüllülük, her türlü afet ve acil duruma aşkla koşmak, insan olmanın en yüksek onuruna erişmek demektir." diye konuştu.

Türkiye'de gönüllülüğün kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından yaşatıldığına dikkati çeken Kızılkaya, gönüllülerin hem yaşadıkları coğrafyaya hem de ulaşabildikleri insanlığa umut olduklarını ifade etti.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yönetim Bilimine Giriş Dersine giren Kızılkaya, "Özellikle üniversitede dersine girdiğim öğrencilerimiz gönüllü olurlarsa ders notunda ekstra puan vereceğimi buradan ifade edeyim. Aramızda henüz AFAD gönüllüsü olmayan varsa, Valiniz olarak en kısa zamanda onları gönüllü olmaya davet ediyorum. Çünkü afet zamanında genç arkadaşlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, bunu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde daha fazla hissettiklerini dile getirerek, o gün insanları ayakta tutan şeyin dayanışma ruhu olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini anımsatan Kızılkaya, milletin yüreğinde taşıdığı dayanışma ruhuyla o büyük felaketin "asrın birlikteliğine" dönüştüğüne dikkati çekti.

Kızılkaya, depremlerde dünyada eşi görülmemiş dayanışma örneği gösteren arama-kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gönüllülere teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve Siirt Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Malik Durmaz da birer konuşma yaptı.

Programda, çeşitli kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerine, Vali Kızılkaya, Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğuz Özmen tarafından belge takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Kızılkaya'dan AFAD Gönüllülerine Destek - Son Dakika

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