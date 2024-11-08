Vali Pehlivan 1300 Yaşındaki Zeytin Ağacından Hasat Yaptı - Son Dakika
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Vali Pehlivan 1300 Yaşındaki Zeytin Ağacından Hasat Yaptı

Vali Pehlivan 1300 Yaşındaki Zeytin Ağacından Hasat Yaptı

Mersin'in Mut ilçesindeki 1300 yaşındaki anıt zeytin ağacından hasat etkinliği gerçekleştirildi.

08.11.2024 16:14
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MERSİN Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mut ilçesindeki bin 300 yaşındaki zeytin ağacından hasat yaptı.

İlçedeki Haydar Mahallesi'nde bulunan bin 300 yaşındaki anıt ağacında hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anıt ağaçtan hasat yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, mahallenin ürettiği zeytinden elde edilen yağdan da tadım yaptı.

Ağacın 2009 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edildiğini belirten Vali Pehlivan, "Malumunuz geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe köprü kuran, yaşta ve büyüklükte olan bu ağacımızın gövde genişliği yaklaşık 8 metre. Ülkemizdeki nadide ağaçlardan birisi olan, sadece ilimizde ve Mut ilçemizde değil, ülkemizdeki nadide ağaçlardan birisi olan bu anıt ağaçta bugün hasat gerçekleştirdik" dedi.

İLAÇ GEREKMİYOR

Vali Pehlivan, Türkiye genelinde ortalama 1milyon 500 bin ton zeytin üretimi gerçekleştirildiğini, bunun yaklaşık onda birinin ise Mersin'de olduğunu, zeytin üreten iller arasında ise Mersin'in sekizinci sıra yer aldığını söyledi. Mut'ta bu seneki rekoltenin 150 bin ton civarında beklendiğini kaydeden Vali Pehlivan, "İlçemizdeki zeytin üretiminin özelliği hem mikroklima yapısı, kısmen rakımının deniz seviyesinden biraz daha yüksek olması. 200-300 metreyle 700 metre arasında bu zeytinler üretiliyor. Akdeniz'den gelen rüzgarın Toroslar'ın o zengin bitkisi bitki örtüsüyle birleştiğinde burada olumlu, elverişli ürünün yetişmesi için ve zararlıların çoğalmaması için bir ortam oluşturuyor. Olumlu bir ortam oluşturuyor. Bu da ilaçlamanın yapılmaması anlamına geliyor. İlaçlama yapılmadığında da ürünlerimizin organik bir şekilde yetiştirilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Mut ilçemizde yetişen zeytinler yüzde yüze yakın nispette organik bir şekilde üretiliyor" diye konuştu.

Öte yandan ilçede kayıtlı ve kayıtsız 15 milyon civarında zeytin ağacı ile 22 zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Geçen yıl 250 - 300 lira arasında satılan zeytinyağı ise 160 ile 200 lira arasında işlem görüyor.

Haber - Kamera: Murat SÖZERİ/MUT,(Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Pehlivan 1300 Yaşındaki Zeytin Ağacından Hasat Yaptı - Son Dakika

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