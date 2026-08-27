Vali Sezer\'den Rektör Ak\'a Ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Trakya Kalkınma Ajansı toplantısı dolayısıyla Kırklareli'nde bulunan Sezer, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Rektör Ak ile bir araya geldi.

Görüşmede üniversitenin yürüttüğü çalışmalar, bölgesel kalkınmaya yönelik projeler ile kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Sezer, üniversitelerin bulundukları kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Rektör Ak'a çalışmalarında başarı diledi.

Ak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.