Vali Sezer Enez'de Vatandaşlarla Buluştu
Vali Sezer Enez'de Vatandaşlarla Buluştu

Vali Sezer Enez\'de Vatandaşlarla Buluştu
22.08.2025 08:45
Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez'deki Abdurrahim köyünü ziyaret ederek talepleri dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesine bağlı Abdurrahim köyünü ziyaret etti.

Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile köyün kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Köyde gerçekleştirilen tarımsal sulama projesini inceleyen Sezer, köylerde yapılan sıcak asfalt, tarımsal sulama ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, talepler doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Meriç Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Vali Sezer Enez'de Vatandaşlarla Buluştu

