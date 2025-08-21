Vali Sezer Fıstık Üreticileriyle Buluştu - Son Dakika
Vali Sezer Fıstık Üreticileriyle Buluştu

Vali Sezer Fıstık Üreticileriyle Buluştu
21.08.2025 13:46
Edirne Valisi Sezer, Meriç'te fıstık üreticileriyle bir araya gelerek desteklerini iletti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde fıstık üreticileriyle bir araya geldi.

Vali Sezer, Meriç Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Üretim Tesisi'nde düzenlenen toplantıda üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Fıstık üretimine önem verdiklerini belirten Sezer, üretime ve üreticilere destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Üreticilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Sezer, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığıyla yapılan fıstık ezmesi, fıstıklı kurabiye ve diğer ürünleri inceledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci, Ercan Çiçek, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali de Sezer'e ziyaretinde eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Ekonomi, Güncel, edirne, Tarım, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Sezer Fıstık Üreticileriyle Buluştu - Son Dakika

13:26
