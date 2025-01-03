Vali Sezer, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Vali Sezer, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Vali Sezer, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf oylamasına katılarak tercihlerini belirledi.

03.01.2025 11:47
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, makamında ziyaret ettiği Vali Sezer'e oylamaya ilişkin bilgi verdi.

Sezer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerindeki 140 fotoğrafı inceledi.

Vali Sezer, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Sezer, "Spor" kategorisinde tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"2025 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 yılının acısıyla tatlısıyla geçen bir yıl olduğunu belirtti.

Özellikle Gazze'deki İsrail zulmünün herkesin içini dağladığını ifade eden Sezer, "Yine aynı şekilde Lübnan'da insanlar büyük bir yaşam mücadelesi verdiler. Ama yılın sonuna doğru Suriye'de hepimizin yüzünü güldüren, bizi de derinden etkileyen Suriye'de Esed rejiminin düşmesiyle insanların coşku içerisinde yeniden yıllar sonra memleketlerine dönmelerini de izledik. Aynı zamanda ülkemiz açısından da çok büyük kaza keder olmadan bir seneyi geride bıraktık." dedi.

Vali Sezer, Anadolu Ajansının her sene artık klasikleşmiş fotoğraf oylamasına bu sene de katıldığını belirtti.

AA'nın kaydettiği etkileyici fotoğraflarda olduğu gibi hayatın bir yanının acı bir yanının mutluluk olduğunu ifade eden Sezer, "Fotoğraflarda gördüğümüz gibi bir taraftan yıkım olsa da bir taraftan hayat devam ediyor. Tabiat devam ediyor, canlılar devam ediyorlar, hayatın gerçek tanımı o fotoğraf karelerini kaçırıyoruz bazen ama hayatımız kare kare... Ümit, ümitsizlik arasında geçen bir hayat. Sizler vesilesiyle bütün milletimize 2025 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün dünyada barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum, dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Sezer, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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