Vali Soytürk Hayrabolu\'da Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu ilçesinde ziyaretler bulundu.

Soytürk, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kağıtçı ve Hayrabolu OSB Bölge Müdürü Ethem Çetin tarafından karşılanan Vali Soytürk, ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Vali Soytürk, ardından hayırsever Ramazan Kemal Kurt tarafından yaptırılan 12 derslikli Hasan Basri Kurt İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Okulu gezerek incelemelerde bulunan Soytürk, okulun inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra restorasyonu devam eden Çelebi Sultan Mehmet Cami'yi gezerek, restorasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.