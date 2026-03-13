Vali Tahliyeyi Duruşma ile Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Tahliyeyi Duruşma ile Durdurdu

Vali Tahliyeyi Duruşma ile Durdurdu
13.03.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesi'nin lokal tahliye kararı, Vali Yunus Sezer'in devreye girmesiyle durduruldu.

EDİRNE Belediyesi'nin, kira borcu nedeniyle lokal binasını tahliye kararı aldığı Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği'ndeki işlem, Vali Yunus Sezer'in devreye girmesiyle durduruldu. Dernek Başkanı Dilek Öner Kaynak, "Bizden alacağı parayla mı belediye var olacak? Akşam burada bütün üyelerimiz hepimiz ağladık, çok üzgündük. Sağ olsun Sayın Valimiz devreye girdi" dedi.

Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği'nin Abdurrahman Mahallesi'nde lokal olarak kullandığı dükkanda, biriken kira borcu nedeniyle sahibi Edirne Belediyesi tahliye kararı aldı. Mahkemeye de taşınan sürecin sonunda, belediye ekipleri bugün tahliye işlemi için kamyonla birlikte derneğe geldi. Dernek yetkilileri eşyaları topladığı sırada, kendilerine tahliye işleminin durdurulduğu iletildi. Tahliyenin, Edirne Valisi Yunus Sezer'in devreye girmesiyle durdurulduğu kaydedildi.

'BORCUNUZ VAR, BOŞALTACAKSINIZ DEDİLER'

Dernek başkanı Dilek Öner Kaynak, "Sabah Belediye Başkanımızın göndermiş olduğu ekipler bizleri tahliye etmek için geldi. Daha önce de mahkemeye verdiler bizi. Biz de karşı dava açtık. Beklemek için süre verdiler. Ondan sonra tahliye kararı çıktı tekrar. Burayı boşaltmamız gerektiği söylendi. Bir müddet süre verdiler bize. Biz de tabii buradaki eşyaları götürecek yerimiz yok. Bizim ve engelli bireylerin sürekli gelip sosyal açıdan, kültürel açıdan faaliyet gördüğümüz bir yer ve düz ayak girilebilen bir yer tekerlekli sandalyeli arkadaşlarımızın. 'Burayı boşaltacaksınız, borcunuz var' dediler" diyerek yaşanan süreci anlattı.

'VALİ DEVREYE GİRDİ'

Tahliye kararının, Vali Yunus Sezer'in araya girmesiyle durdurulduğunu aktaran Kaynak, "Aslında gelen yazıda ihaleye çıkarılacağı, başkalarına verileceği söylendi. Fakat gelen belediyenin avukatı burada belediyenin halkla ilişkiler birimi kurulacağını söyledi. Ben bilmiyorum, başka hiçbir yer yok mu Edirne'de? ya da bizden alacağı parayla mı belediye var olacak? Biz anlamıyoruz. Akşam burada bütün üyelerimiz hepimiz ağladık, çok üzgündük. Sağ olsun sayın Valimiz devreye girdi. Bundan sonraki gelişmeleri bilmiyorum. Şu an durduruldu. İnşallah yine elimizde kalır ve devam ederiz faaliyetlerimize" diye konuştu.

'KEYFİ DEĞİL, KANUNİ BİR SÜREÇ'

Tahliye ile ilgili Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu taşınmazın kira sözleşmesinin 2014 yılı itibarıyla sona erdiği belirtilerek, "Sözleşmenin sona ermesinin ardından taşınmaz tahliye edilmeksizin kullanılmaya devam edilmiş, ayrıca 2016 yılından itibaren ise dernek tarafından belediyemize kanunen ödenmesi gereken kira/ecrimisil bedellerine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Belediyemiz tarafından ilgili derneğe bu süreçte yazılı bildirimler yapılmış, borçların ödenmesi ve taşınmazın tahliye edilmesi gerektiği kendilerine defalarca iletilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen herhangi bir ödeme yapılmamış ve taşınmaz boşaltılmamıştır. Bu noktada özellikle altını çizmek isteriz ki; söz konusu tahliye işlemi belediyemizin keyfi bir tasarrufu değil, kanundan doğan bir zorunluluktur. Taşınmazla ilgili tahliye süreci 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi kapsamında yürütülen hukuki bir süreçtir" denildi.

'ENGELLİLERİN YAŞAMINA KATKI SUNAN ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEYİZ'

Kanuna göre süresi sona eren kira sözleşmelerinin kendiliğinden uzatılmasının mümkün olmadığına yer verilen açıklamada, "Kira süresi bitmiş bir taşınmazın aynı kişi ya da kuruma ihalesiz şekilde kullandırılmaya devam edilmesi hukuken mümkün olmadığı gibi idare açısından da sorumluluk doğurmaktadır. Nitekim söz konusu taşınmazın bugüne kadar tahliye edilmemesi nedeniyle belediyemiz hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından soruşturma başlatılmıştır. Dolayısıyla yürütülen işlem herhangi bir kurum ya da kişiye yönelik bir tasarruf değil, tamamen kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında yürütülen bir süreçtir. Öte yandan Edirne Belediyesi olarak kentimizde yaşayan engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek ve herkes için erişilebilir bir şehir oluşturmak temel önceliklerimizden biridir. Bu nedenle engelli bireylerimizin yaşamına katkı sunan her çalışmayı önemsemekte ve bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Sürecin kamuoyunda eksik veya yanlış bilgilerle değerlendirilmemesi, konunun hukuki boyutuyla birlikte doğru şekilde anlaşılması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Tahliyeyi Duruşma ile Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:43:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Vali Tahliyeyi Duruşma ile Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.