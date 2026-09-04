Kırklareli Valisi Turan\'dan Kıbrıs Gazilerine Vefa Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, Kıbrıs gazileri Ferudun Olur, Özder Maskın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yaşar Yoldaş ile Karadenizliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin devletin ve milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Turan, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.