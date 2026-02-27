Vali Turan, Şampiyon Halterciyi Tebrik Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Minikler Türkiye Halter Şampiyonu Ravzanur Demircan ile bir araya geldi.

Turan, makamında kabul ettiği sporcuyu tebrik etti.

Demircan'ın azmi, disiplini ve kararlılığıyla şampiyon olduğunu ifade eden Turan, kentin adını sporla duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Turan, gençlerin spor alanında elde ettiği her derecenin ülkenin geleceğine duyulan güveni pekiştirdiğini vurguladı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu da bulundu.